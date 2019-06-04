Россия недостаточно помогает в расследовании крушения Boeing МН17

Помощь России в расследовании инцидента с малайзийским Boeing рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, является недостаточной. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, российская сторона должна более активно помогать в расследовании крушения пассажирского лайнера, так как выяснение правды о произошедшем в интересах России. Также, Помпео заверил Нидерланды, что США готовы оказать любую помощь в проведении расследования крушения самолета, пишет RT.