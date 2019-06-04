Зеленский намерен вернуть Крым

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что администрация президента прорабатывает вопрос о возвращении в состав Украины Крымского полуострова. По ее словам, данный вопрос будет обсуждаться украинским лидером во время его рабочей поездки в Брюссель. Тем не менее, до того, как появится совершенно определенное решение по крымскому вопросу, администрация не будет давать каких-либо комментариев или обсуждать распространяемые слухи, пишет РИА Новости.