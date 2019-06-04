В России выросли продажи праворульных автомобилей

Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование, в ходе которого смогло установить, что рынок праворульных автомобилей в России увеличился на 3,6%. В качестве исследуемого периода были взяты первые 4 месяца текущего года. С января по апрель текущего года было продано более 186 тыс. автомобилей с правым расположением руля, что на 3,6% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.