Жители Великобритании поставили мировой рекорд скорости на моторикше
04.06.2019 00:32
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Двое граждан Великобритании смогли попасть в книгу рекордов Гиннесса, установив мировой рекорд по скорости езды на моторикше, сообщает ИА «REGNUM». Да британца смогли разогнать транспортное средство до 119,6 км/ч. Использовалась особая модель транспортного средства, которую британцы самостоятельно доработали и улучшили. Их следующей целью является порог максимальной скорости в 161 км/ч.
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