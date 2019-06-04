Жители Великобритании поставили мировой рекорд скорости на моторикше

Двое граждан Великобритании смогли попасть в книгу рекордов Гиннесса, установив мировой рекорд по скорости езды на моторикше, сообщает ИА «REGNUM». Да британца смогли разогнать транспортное средство до 119,6 км/ч. Использовалась особая модель транспортного средства, которую британцы самостоятельно доработали и улучшили. Их следующей целью является порог максимальной скорости в 161 км/ч.