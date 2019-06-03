Ученые выяснили, влияет ли капуста на размер груди

Британские ученые провели комплексное научное исследование, целью которого является лишь одна задача: выяснить, действительно ли употребление капусты в пищу стимулирует рост женской груди, сообщает «МК». Ученые исследовали несколько разновидностей капусты, но пришли к одному выводу: несмотря на тот факт, что вышеназванный овощ богат витаминами и минералами, его регулярное поедание ни коим образом не стимулирует рост женской груди.