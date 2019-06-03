В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
03.06.2019 22:26
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Принципиально новый прототип лампы освещения был создан физиками из российского МФТИ, чьей отличительной особенностью является долговечность и повышенная надежность, сообщает «Discover24». Кроме того, вышеназванный прототип при меньшей используемой мощности выдает гораздо большее по силе освещение. В основе вышеназванной разработки лежит принцип функционирования кинескопа.
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