В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Принципиально новый прототип лампы освещения был создан физиками из российского МФТИ, чьей отличительной особенностью является долговечность и повышенная надежность, сообщает «Discover24». Кроме того, вышеназванный прототип при меньшей используемой мощности выдает гораздо большее по силе освещение. В основе вышеназванной разработки лежит принцип функционирования кинескопа.