На Урале протестировали новую модель вездехода «Бурлак» для охотников

Алексей Макаров, являющийся главным конструктором уральской компании «Вездеход Макаров», сообщил о прошедших полевых испытаниях новой модификации вездехода «Бурлак», который отличается от предыдущей версии наличием четырех колес, а не шестии, сообщает «ТАСС». Согласно его словам, принципиальных отличий между двумя моделями нет, однако четырехколесная версия отличается большей динамикой, но меньшей проходимостью.