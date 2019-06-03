Производителей смартфонов с eSim обяжут хранить данные в России

Институт исследований интернета (ИИИ) разработал и представил доклад, в котором предлагается обязать производителей изготавливать мобильные чипы с технологией «eSim» на территории России, а также хранить используемые данной технологией данные на отечественных серверах, сообщает «ТАСС». Подобная мера объясняется тем, что все производство подобных чипов, а также все используемые ими данные хранятся на зарубежных хранилищах. Доклад был одобрен всеми курирующими ведомствами и комитетами.