СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот»

Официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации сообщил о возбуждении уголовного делопроизводства по факту хищения денежных средств на общую сумму, превышающую 2,5 млрд рублей, сообщает «ТАСС». Факт хищения был зафиксирован на предприятии «Тольяттиазот». По предварительным данным, в данном противоправном процессе принимали участие ключевые руководители и их сообщники, которые действовали в составе организованной группы лиц.