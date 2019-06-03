Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

Басманный суд города Москвы вынес решение о заключении под стражу Павла Конькова, являющегося бывшим губернатором Ивановской области, вплоть до 30 июля текущего года, сообщает «ТАСС». Бывший чиновник подозревается в хищении 700 млн рублей. Следствие предполагает, что Коньков совместно с группой сообщников организовал хищение порядка 700 млн рублей еще в 2011 году.