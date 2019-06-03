Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Официальный представитель Ростеха опроверг информацию о практически полном выводе российских военных специалистов из Венесуэлы, заявив о том, что названные цифры не соответствуют действительности, сообщает «ТАСС». Количество российских военных, присутствовавших в Венесуэле, на порядок меньше, нежели данные, которые были опубликованы американскими новостными изданиями. Состав военных специалистов, присутствующих в стране, многие года остается неизменным.