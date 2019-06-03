Россия сократила число военных специалистов в Венесуэле

Американское издание The Wall Street Journal заявило о том, что российская сторона сократила количество своих военных специалистов, которые работали в Венесуэле. Причем речь идет о серьезных цифрах. Так, если раньше в Венесуэле присутствовало около 1 тыс. российских военных экспертов, то сейчас их число сократилось до десятков человек. Также, в издании сделали вывод о том, что Россия больше не верит в правительство действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пшите ТАСС.