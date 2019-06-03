Медведев поручил проработать создание единой базы данных всех ведомств

Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром Российской Федерации, входе встречи Юрием Чиханчиным, возглавляющим Росфинмониторинг, предложил создать единую базу с данными, которой смогут пользоваться все отечественные ведомства, сообщает «РБК». Каждое ведомство сможет использовать тот массив информации, на который у него будет хватать прав доступа, которые будут установлены по определенным нормативам.