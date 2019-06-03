Более трети россиян хотели бы стать космонавтами

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди населения России и выяснил, что более 38% опрошенных хотели бы принять участие в отборе и стать космонавтами, при условии, что имели бы необходимые для этого данные. А почти 56% респондентов сообщили, что предложили бы поучаствовать в отборе в космическую программу своим детям или рассмотрели бы такую возможность в семье. Но, как показывают данные опроса, только 8% респондентов подтвердили желание их детей стать космонавтами. При этом 74% участников считают, что в будущем, профессия космонавта будет востребована в России, пишет ТАСС.