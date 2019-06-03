Елизавета II встретилась с Дональдом Трампом

В Букингемском дворце состоялась встреча королевы Великобритании Елизаветы II с президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланьей. Так, первыми американскую чету встретили наследный принц Чарльз с супругой Камиллой. После чего, на пороге Букингемского дворца американского лидера и первую леди США встретила Елизавета II. Сообщается, что Дональд и Меланья Трамп приглашены на чай с членами королевской семьи Великобритании, пишет ТАСС.