Истории исчезновения людей, которые до сих пор не раскрыты

12.01.2019 20:07



Тысячи людей ежегодно пропадают без вести, и причины их исчезновения вполне объяснимы, однако в истории человечества есть и такие загадочные случаи раскрыть тайну которых так и не удалось.

Как считают эксперты, в дальнейшем раскрыть многие исчезновения будет еще труднее.

Немало шума наделала история американских пилотов, которая произошла в августе 1942 года. Летчики Эрнест Коди и энсин Чарльз Адамс на аэростате направились из Сан-Франциско в направлении Фараллоновых островов и сообщили, что намерены исследовать причину утечки нефти.

Через несколько часов летательный аппарат был найден в Дейли Сити, но пилотов в нем не было.

При этом рация и громкоговоритель были исправны, а все приборы аэростата функционировали нормально. Спасательные жилеты и парашюты оставались нетронутыми. Расследование данного происшествия в результате зашло в тупик. Пилоты были официально объявлены погибшими. Не получивший каких-либо серьезных повреждений аэростат в дальнейшем снова использовался как учебный аппарат.

Еще один странный инцидент произошел в городке Фейетвилл (США) во время пожара, при котором сгорели пятеро детей семьи Соддер. После того, как пожарные потушили огонь, выяснилось, что находившиеся во время пожара на втором этаже дома дети, исчезли. Их останки так и не были обнаружены. Как оказалось, незадолго до пожара в дом Соддер пришли двое странных мужчин, угрожавших семье расправой. После произошедшего некоторые очевидцы рассказали, что видели пропавших детей с этими людьми. История получила неожиданное продолжение спустя 20 лет. Мать погибших детей получила по почте фото парня, который мог оказаться ее пропавшим сыном. Причины пожара в доме семьи Соддер так и не были выяснены.

Удивительная история, произошла на островах Фланнан. Где в декабре 1900 года бесследно пропали с острова 3 смотрителя маяка: Джеймс Дукат, Томас Маршалл и Дональд Макартур.

Когда спасатели прибыли на место они обнаружили, что вся кухонная посуда была чиста. Единственным признаком беспорядка был перевернутый стол. Официальное расследование пришло к выводу, что смотрители были унесены волнами во время шторма, однако записи в журнале были сделаны уже после стихии. Данные случаи и по сей день остаются для экспертов загадочными, и найти ответы на них становится все более затруднительно.