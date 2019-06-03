Песков прокомментировал информацию о сделке по Сирии

Как ранее сообщали некоторые СМИ, США и Израиль готовы предложить России сделку по Сирии, в соответствии с которой будут отменены введенные санкционные ограничения против правительственного режима Сирии, но в ответ российская сторона пообещает контролировать растущую роль Ирана на территории САР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данную информацию, сообщив, что не стоит доверять всему тому, о чем пишут СМИ, а на вопрос о достоверности данной информации сообщил, что она не соответствует действительности, пишет РБК.