Орешкин рассказал о прогнозе роста ВВП России на текущей год

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о прогнозе экономического роста России на текущий год. Так, по предыдущим прогнозам министерства, рост ВВП России достигнет 1,3%, тем не менее Орешкин считает, что данный показатель может показать более высокий рост. Министр связывает свой прогноз с инфляцией, которая в марте достигла 5,3%, но, по его словам, это был максимальный пик инфляции, а теперь ее показатели будут снижаться. Тем не менее, в настоящее время Минэкономразвития не меняет своей прогноз, Орешкин заявил, что необходимо подождать и наблюдать за развитием экономической ситуации, пишет РБК.