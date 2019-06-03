Больше половины регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

50 регионов не выполнили майский указ президента России от 2012 года, согласно которому должны быть повышены заработные платы среднему и младшему медицинскому персоналу. Такие данные получили специалисты Счетной палаты России во время проверки того, как проходило исполнение бюджета за 2018 год в здравоохранении. Также, Минздрав России не смог выполнить цели, которые были заложены в государственную программу "Развитие здравоохранение", включая увеличение продолжительности жизни и степени удовлетворения граждан России качеством медицинских услуг, пишет Интерфакс.