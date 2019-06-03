Стали известны цены на новую Lada Granta Cross

Российский концерн АвтоВАЗ рассказал о своем новом внедорожнике универсале Lada Granta Cross. Так, новая модель имеет самый большой дорожный просвет из всех представленных моделей данного семейства, который составляет 198 мм, а также, защитный пластиковый обвес нижней части кузова, 15-дюймовые литые колесные диски, увеличенные углы въезда и съезда, и угол рампы. Известно, что старт продаж новой модели начнется 12 июня текущего года, а начальная цена внедорожника составит 554 900 рублей, пишет РБК.