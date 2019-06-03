Зеленский рассказал как урегулировать ситуацию на Донбассе

У Украины есть новые решения по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил лидер страны Владимир Зеленский. Тем не менее украинский президент подчеркнул, что не собирается "торговать" территориями Украины. А одним из первых решений по ситуации на Востоке Украины станет установление перемирия на время сбора урожая. Также, Зеленский назначил Леонида Кучму на пост представителя украинской стороны для участия в Минских переговорах, пишет РИА Новости.