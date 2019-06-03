Собянин открыл новые станции метро

Столичный градоначальник Сергей Собянин открыл четыре новые станции Некрасовской линии метро. Речь идет о станциях "Косино", "Улица Дмитрия Донского", "Лухмановская" и "Некрасовка". По его словам открытие данных станций позволит решить транспортную проблему более 800 тыс. человек. Также, это сделает более свободной для проезда Таганско-Краснопресненскую линию московского метрополитена.

Общая протяженность открытого участка Некрасовской (розовой) линии метро составляет 6,9 км, а все открытые станции имеют одинаковое оформление, включая и технические решения. Всего на линии будет восемь станций, которые планируется открыть до конца текущего года. Помимо выше названных, на новой ветке будут открыты станции "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная", пишет газета Известия.