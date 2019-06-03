Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что Москва находится в «выжидательной позиции» относительно темы предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА Новости. По словам официального представителя Кремля, в вопросе взаимодействия двух стран есть много стратегических вопросов, которые необходимо решать только на уровне руководителей стран. Поэтому, как отметил Песков, «непроведение встреч» между президентами России и США – это нелогичный факт.