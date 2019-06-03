Вашингтон предлагает Москве сделку по Сирии

В ходе трехсторонней встречи, которая пройдет в Иерусалиме, США и Израиль планируют обратиться к России с предложением по Сирии, передает Газета.ру со ссылкой на Asharq Al-Awsat. Источники издания утверждают, что власти США готовы признать легитимность президента Сирии Башара Асада и снять санкции, которые ранее были введены против России. Со своей стороны Вашингтон хочет потребовать от Москвы «сдерживания» иранских сил в Сирии.