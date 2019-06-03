За минувшую неделю силовики сто раз нарушили перемирие
03.06.2019 13:37
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За прошедшую неделю силовики Украины сто раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение СЦКК. В результате обстрелов, как сообщили журналистам в центре, было ранено семь мирных граждан и повреждено сорок домов. Поврежденными также оказались объекты инфраструктуры. Всего по республике силовики выпустили 307 мин калибром 120 и 82 мм.
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