За минувшую неделю силовики сто раз нарушили перемирие

За прошедшую неделю силовики Украины сто раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение СЦКК. В результате обстрелов, как сообщили журналистам в центре, было ранено семь мирных граждан и повреждено сорок домов. Поврежденными также оказались объекты инфраструктуры. Всего по республике силовики выпустили 307 мин калибром 120 и 82 мм.