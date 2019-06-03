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Россияне быстрее всего толстеют в Турции

03.06.2019 11:14
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Россияне быстрее всего толстеют в Турции

Выяснилось, в каких странах жители России полнеют быстрее всего. Как сообщают РИА Новости, исследование о лишнем весе наших соотечественников провел сайт «Туту.ру». Выяснилось, что около половины жителей России во время каникул вообще не поправляются. Еще около 29% российских туристов рассказали, что едят все, что хотят, но при этом возвращаются домой при своем прежнем весе. Около 17% опрошенных во время отдыха в строгом режиме соблюдают питание, и не поправляются.

Если говорить о том, где именно больше всего прибавляется вес, то это происходит на любых курортах, где введена система «все включено». Однако 15% рассказали, что из-за этого они всегда приезжают пополневшими из Турции. Еще около 12% аналогично ведут себя и на российских курортах, где есть «шведский стол».

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