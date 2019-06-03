Арсений Яценюк сбежал из Украины вместе с семьей

Арсений Яценюк, в недавнем прошлом занимавший пост премьер-министра Украины, спешно покинул территорию страны, пишут «Известия». Издание уточняет, что экс-премьер покинул пределы Украины вместе со своей семьей. При этом, как говорится в статье, дочери Яценюка имеют гражданство США. А вот у супруги бывшего премьер-министра – гражданство Вануату. О других подробностях пока не сообщается.