США выдвинули ультиматум Евросоюзу

Вашингтон обратился к Брюсселю с заявлением о том, что ЕС рискует остаться без военной поддержки со стороны США, передает Газета.ру со ссылкой на El Pais. Заявление озвучил Майкл Мерфи, отвечающий в Белом доме за связи с Евросоюзом. СМИ пишут, что именно он стал требовать, чтобы европейские сраны предоставили Вашингтону доступ к своим военным заказам. При этом Мерфи категорически подчеркнул, что Европейский союз будет находиться без поддержки США в условиях «российской угрозы», и Брюссель должен сделать выбор.