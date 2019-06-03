Экологический сбор с производителей сигарет могут ввести в России

Представители федерального проекта "Трезвая Россия" выступили с инициативой взимать с производителей табачной продукции экологический сбор. Письмо с данными предложениями было направлено в Минздрав РФ и Минприроды РФ. Авторы инициативы предлагают взимать сбор в размере 5 рублей с одной пачки сигарет. При этом стоимость табачной продукции может повыситься, в среднем, на 5%. В пресс-службе Минздрава сообщили, что поддерживают данную инициативу, которая не только будет оказывать положительное влияние на окружающую среду, но и способствовать отказу населения от табакокурения, пишет газета Известия.