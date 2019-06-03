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В России отменят порядка 10 тысяч советских ГОСТов

03.06.2019 06:45
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В России отменят порядка 10 тысяч советских ГОСТов

Как сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов в России будут пересмотрены государственные стандарты (ГОСТ), которые были приняты до 1991 года. По его словам, речь идет о тех нормах, которые, в основном, являются не обязательными к применению. Специалисты Росстандарта посчитали, что данные ГОСТы устарели и мешают развитию бизнеса и экономики страны в целом. Поэтому, принято решение пересмотреть данные государственные стандарты и отменить или изменить большинство из них, пишет РИА Новости.

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