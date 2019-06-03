Трамп потребовал от России прекратить бомбить Идлиб

В своем Twitter американский лидер Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки в Идлибе. При этом президент США сослался на некие слухи, которые якобы подтверждаю бомбардировки и гибель множества мирных граждан провинции. Позже Трамп прокомментировал журналистам свои слова, подчеркнув, что ему не нравится происходящее в Идлибе. Он напомнил, что ранее уже предупреждал, что США не будут просто смотреть на гибель мирных граждан и примут меры, имея ввиду свое заявление о том, что США нанесут ракетные удары по Сирии из-за предполагаемого использования химоружия в провинции Идлиб, пишет РИА Новости.