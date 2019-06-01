Стали известны детали законопроекта США против "Северного потока - 2"

14 мая текущего года американские сенаторы Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон и Джин Шахин внесли на рассмотрение сената проект закона о введении санкционных ограничений против российского газопровода "Северный поток - 2". Законопроект предполагает введение санкций против юридических и физических лиц, которые проводят работы, а также оказывают помощь и поддержку российскому проекту. Так, санкции предполагают запрет на выдачу ссуд и кредитов, проведение платежей и отказ в выдаче лицензий, пишет РБК.