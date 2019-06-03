Несколько странных светящихся объектов были замечены в небе над Ирландией

В Ирландии очевидец запечатлел необычные светящиеся объекты в небе над домами.

По словам мужчины, таинственные огни, казалось, взаимодействовали друг с другом, оставаясь в воздухе более четырех часов.

«Я не был сильно взволнован увиденным, а просто удивился и попытался найти хоть какое-то логическое объяснение происходящему. Я никогда не видел ничего подобного ранее», – сообщил David N.

Он также добавил, что НЛО появились около 20:30 вечера. Они продолжали двигаться над одним и тем же местом, исчезая за облака и затем снова возвращаясь. Объекты двигались линейно вверх-вниз, затем в стороны и постоянно мерцали.

«Двое из них двигались навстречу друг другу синхронно, как будто взаимно копировали движения», – рассказал очевидец.

Что это могло быть?

David не мог найти разгадку причин появления огней в небе и их природу. Тем не менее, он выдвинул две версии о земном происхождении явления:

«Я знаю, что SpaceX недавно запустил около 60 спутников в космос, но сомневаюсь, что мог бы видеть их из Дандрума. Самым разумным было бы объяснить, что это были беспилотники, но кто будет управлять дронами в течение нескольких часов? Возможно ли это?».

По данным thesun.ie, ирландское авиационное управление (IAA) заявило, что не получало никаких сообщений от пилотов о наблюдении НЛО в этом районе прошлой ночью.