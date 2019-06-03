Несколько странных светящихся объектов были замечены в небе над Ирландией
В Ирландии очевидец запечатлел необычные светящиеся объекты в небе над домами.
По словам мужчины, таинственные огни, казалось, взаимодействовали друг с другом, оставаясь в воздухе более четырех часов.
«Я не был сильно взволнован увиденным, а просто удивился и попытался найти хоть какое-то логическое объяснение происходящему. Я никогда не видел ничего подобного ранее», – сообщил David N.
Он также добавил, что НЛО появились около 20:30 вечера. Они продолжали двигаться над одним и тем же местом, исчезая за облака и затем снова возвращаясь. Объекты двигались линейно вверх-вниз, затем в стороны и постоянно мерцали.
«Двое из них двигались навстречу друг другу синхронно, как будто взаимно копировали движения», – рассказал очевидец.
Что это могло быть?
David не мог найти разгадку причин появления огней в небе и их природу. Тем не менее, он выдвинул две версии о земном происхождении явления:
«Я знаю, что SpaceX недавно запустил около 60 спутников в космос, но сомневаюсь, что мог бы видеть их из Дандрума. Самым разумным было бы объяснить, что это были беспилотники, но кто будет управлять дронами в течение нескольких часов? Возможно ли это?».
По данным thesun.ie, ирландское авиационное управление (IAA) заявило, что не получало никаких сообщений от пилотов о наблюдении НЛО в этом районе прошлой ночью.
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