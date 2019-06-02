Во время взрывов на заводе в Дзержинске пострадало 85 человек

В минувшую субботу на заводе ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошла серия взрывов. По данным Минздрава России за медицинской помощью, в результате инцидента, вынуждены были обратиться 85 человек, 16 из которых были госпитализированы, а одна из женщин находится в тяжелом состоянии.

На текущий момент известно, что взрывы, в результате которых разрушены три склада и два производственных помещения, произошли в цехе полимеров. Общая площадь завода, пострадавшая во время инцидента, составляет порядка 800 м. кв. По предварительным данным взрыв имел техногенный характер, пишет РБК.