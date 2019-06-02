Украина "проиграла бой" за Донбасс

Украинская сторона "проиграла еще один бой" за Донбасс. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко во время своего интервью телеканалу NewsOne. Так депутат прокомментировала выдачу Россией паспортов жителям ЛНР и ДНР.

Также Савченко высказала свое мнение по вопросу отказа от хождения украинской валюты на Донбассе. По ее словам, из-за того, что на территорию Республик перестали поступать товары из Украины, а идут российские товары, произошел закономерный отказ от гривны, так как товары из России приходится покупать в рублях.

При этом депутат обвинила во всем произошедшем предыдущую власть Украины, а главной причиной сегодняшних событий она назвала нежелание команды Порошенко выполнять минские соглашения, пишет газета Известия.