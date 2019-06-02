Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020

Как сообщает британское издание The Sunday Times, существует реальная угроза отстранения российской сборной от участия в Олимпийский играх 2020 года, которые состоятся в Токио. Так, в отношении российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который является одним из претендентов на золотую медаль, заведено дело о нарушении антидопинговых правил и с 3 августа текущего года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) временно отстранила его от участия в Играх. При этом, как утверждает издание, Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) было известно о нарушениях Лысенко, мало того, ВФЛА знала о поддельных документах, которые скрывали нарушения спортсменом антидопинговых правил, пишет РИА Новости.