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Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020

02.06.2019 09:23
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Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020

Как сообщает британское издание The Sunday Times, существует реальная угроза отстранения российской сборной от участия в Олимпийский играх 2020 года, которые состоятся в Токио. Так, в отношении российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который является одним из претендентов на золотую медаль, заведено дело о нарушении антидопинговых правил и с 3 августа текущего года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) временно отстранила его от участия в Играх. При этом, как утверждает издание, Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) было известно о нарушениях Лысенко, мало того, ВФЛА знала о поддельных документах, которые скрывали нарушения спортсменом антидопинговых правил, пишет РИА Новости.

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