Пловцы из разных стран совершили рекордный заплыв через Керченский пролив

Официальный представитель пресс-службы организатора международных плавательных стартов на открытой воде X-Waters Swim Beyond рассказал о рекордном заплыве, который состоялся 1 июня текущего года. Так, 42 спортсмена из России, Великобритании и Испании совершили заплыв через Керченский пролив, преодолев 5,5 км. При этом все участники смогли доплыть до финиша, тогда как в прошлом году несколько пловцов сошли с дистанции. Также в этот раз удалось побить прошлогодний рекорд: лучшее время заплыва составило 1 час 15 минут, а в прошлом году оно составляло - 1 час 37 минут, пишет РИА Новости.