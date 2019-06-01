В Госдуме назвали условия возвращения России к работе в ПАСЕ

Глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, при каких условиях делегация России сможет вновь вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы и принять участие в работе июньской сессии организации. По его словам, 3 июня регламентный кабинет ПАСЕ должен принять решение о недопустимости применения санкционных ограничений к делегациям, основываясь на национальных признаках. Если решение будет положительным, то российская делегация сможет вернуться к работе в ПАСЕ, пишет РИА Новости.