Заслуженный врач России рассказала о пользе укусов клещей

Заслуженный врач России Наталья Толоконская на своей странице ВКонтакте рассказала о пользе укусов клещей. По ее словам, во время укуса клеща происходит "широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям". При этом врач утверждает, что иммуноглобулин, который вводится человеку для экстренной профилактики клещевого энцефалита, является устаревшим методом лечения заболевания, а использовать надо специальные гомеопатические средства, которые могут поднять "ресурсы организма на невиданный уровень", пишет РИА Новости.