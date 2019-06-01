В России могут запретить тонировку автомобилей

Источники, близкие к законодательным кругам Государственной думы Российской Федерации, сообщили о возможном начале обсуждения вопроса, связанного с полным запретом тонировки стекол всех видом частного автомобильного транспорта, сообщают «РИА новости». Вполне вероятно, что рабочая группа Госдумы при участии управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России проведут совместное обсуждение вышеназванного вопроса. Подобная мера предполагается к введению с целью повышения уровня антитеррористической безопасности.