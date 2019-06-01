Спутники Илона Маска могут поставить крест на «суверенном интернете»
01.06.2019 00:30
Комментарии
Компания «SpaceX», основателем и владельцем которой является Илон Маск, приступила к реализации амбициозного проекта «Starlink», основной идеей которого является создание мирового спутникового интернета, сообщает «Reporter64.ru». Вышеназванный проект может явиться серьезной проблемой для российского проекта по созданию «суверенного интернета», поскольку его эффективность будет целиком и полностью нивелирована.
Комментировать (без регистрации)
Читать еще:
Написать комментарий