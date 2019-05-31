На Украине изменят русские фамилии

Правительство Украины утвердило нормативный документ, получивший название «Украинское правописание», который обяжет указывать фамилии русского происхождения на украинский манер, сообщают «РИА новости». Стоит отметить, что на стадии общественного обсуждения вышеназванного документа было заявлено, что подобные изменения «являются ничем не оправданной мерой», однако законодатели проигнорировали мнения населения страны.