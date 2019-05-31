Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор творческого объединения «Уральские пельмени» подал в суд на своих бывших подопечных, по причине невозврата крупной суммы займов, которые он им выдал, сообщают «РИА новости». Был подан иск в Арбитражный суд города Москвы на общую сумму в 70 млн рублей, которые при выдаче директор разбил на 14 однотипных займов, приблизительно по 4,9 млн рублей на каждого из участников коллектива.