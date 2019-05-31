МИД обвинил министерство Косово в презрении к дипломатическим нормам

Официальный представитель Министерства иностранных дел России заявил о том, что действия правительства Косово по отношению к россиянину Михаилу Краснощекову, являющемуся сотрудником миссии ООН, олицетворяют полнейшее презрение ко всем действующим политическим нормам и будут иметь очень серьезные политические последствия, сообщает «РБК». Стоит отметить, что правительство России не признало Косово в качестве независимой и обособленной страны.