Росстат проведет комплексную проверку отделения в Тюмени

Росстат объявил о том, что Тюменьстат будет подвергнут процессу комплексной проверки, поскольку он неоднократно предоставлял ошибочные статистические данные, которые отражают количество добываемой нефти в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает «ТАСС». Кроме того, ведомство из Тюмени допустило ряд технических ошибок при заполнении финансовых форм. Официальная комиссия Росстата намерена проверить, как организован рабочий процесс в регионе, начиная от сбора данных и заканчивая их сводом и отправкой.