МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину
31.05.2019 21:53
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Министерством экономического развития России был разработан список, содержащий компании, которые являются кандидатами для осуществления поставок отечественного угля и нефти на украинский рынок, сообщает «Российская газета». Конкретные компании не были названы, так же, как и предполагаемые объемы экспортируемого сырья. Предполагается, что список компаний-экспортеров и объемы вывозимой продукции будут предоставляться ежемесячно, в рамках предоставляемых заявок.
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