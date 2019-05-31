МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину

Министерством экономического развития России был разработан список, содержащий компании, которые являются кандидатами для осуществления поставок отечественного угля и нефти на украинский рынок, сообщает «Российская газета». Конкретные компании не были названы, так же, как и предполагаемые объемы экспортируемого сырья. Предполагается, что список компаний-экспортеров и объемы вывозимой продукции будут предоставляться ежемесячно, в рамках предоставляемых заявок.