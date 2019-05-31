Минфин предлагает допустить иностранцев к покупке ипотечных бумаг
31.05.2019 20:44
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Официальный представитель Министерства финансов Российской Федерации сообщил о выдвинутом предложении, согласно которому предлагается разрешить иностранным представителям покупать ипотечные ценные бумаги, сообщает «ТАСС». Вышеназванное предложение обсуждается совместно с Центральным банком России, а также составляется предварительная дорожная карта для предполагаемых финансовых операций.
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