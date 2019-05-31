Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая

Основываясь на статистических данных Центрального банка Российской Федерации стало известно, что по итогам 2018 года объемы расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем сократились до 17%, сообщает «РБК». По-прежнему преобладают взаиморасчеты в евро и долларах США, несмотря на заявления правительства России о политике отказа от «валютных расчетов».