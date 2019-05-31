Все банки РФ обяжут предоставлять услуги удаленной идентификации к II кварталу 2020 года

Официальный представитель Центрального банка Российской Федерации заявил о том, что ведомство намерено ввести для российских банков обязательное требование по оказанию услуг дистанционной идентификации, сообщает «ТАСС». Планируется, что все отечественные банки будут обязаны оказывать подобные услуги уже ко второму кварталу 2020 года.