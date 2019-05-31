НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

Телеканал НТВ выпустил документальный фильм-расследование о Михаиле Ходорковском и компании ЮКОС, которые фигурируют в уголовном расследовании, сообщает «РБК». В фильме поднимается вопрос о приватизации компании в 90-х годах прошлого столетия, а также о выводе за границу более $51 млрд, которые буквально были похищены у миноритарных акционеров. Сам Ходорковский заявил, что ему нет дела до вышеназванного фильма.